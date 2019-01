Do českobudějovického Malého divadla přijede ve středu 10. 1. Lukáš Hejlík v rámci projektu Listování. Na jevištích po Česku se díky scénickým čtením veřejnost seznamuje se zajímavými texty. Lukáš Hejlík poprvé stane před diváky sám. Tentokrát bude číst a hrát z humoristické knihy o rodičovství a lásce Co by měl můj syn vědět o světě z pera Fredrika Backmana. Přijďte ve 21 hodin na studiovou scénu Na Půdě. Zaplatíte 150 korun.