Přijede oceňovaný autor komiksu

České Budějovice – Akce spisovatelé do knihoven představuje oceňované české autory. Jedním z nich je i Marek Šindelka, který v úterý 12. června přijede do Jihočeské vědecké knihovny do pobočky na Lidické třídě, aby v 19 hodin představil své dílo. Kromě knihy Mapa Anny, napsal například tituly Zůstaňte s námi a Únava materiálu, za které získal ocenění Magnesia Litera. Tento rok vydal Marek Šindelka s kolegy komiks Svatá Barbora inspirovaný kuřimskou kauzou týrání dětí.