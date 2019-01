Ačkoliv adventní program začíná oficiálně až 1. 12., na náměstí Přemysla Otakara II. to žije už pár dní. Ve čtvrtek 30. 11. můžete vzít děti do pohádkového adventního kina. Promítání začíná v 17 hodin. Kulturní program je připraven i pro dospělé. V 18.30 hodin vystoupí na náměstí pop-folková kapela Never Been 2 Jamaica.