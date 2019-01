Až do 7. ledna můžete v Jihočeském muzeu navštívit výstavu betlémů Zdeňka Manna od těch nejmenších v lahvích až po ty šestimetrové ze dřeva. K vidění jsou zde i kuriozity jako pivní betlém, betlém na houbě choroš či jesličky se 150 figurkami. Druhou část vánoční expozice tvoří historické perličkové ozdoby. Pochází z období první republiky a patří do soukromé sbírky Aleny Gondekové. V pátek 15. 12. bude od 9 do 17.30 hodin. Vstupné 25 korun.