Prohlédněte si mašinky

Expozice vláčků Výstava modelové železnice, kterou můžete vidět v českobudějovické radniční výstavní síni do konce srpna, nabízí exponáty zapůjčené od Klubu železničních modelářů České Budějovice. Otevřeno je od pondělí do sobotu od 9 do 17 h, neděle od 10 do 16 h. V sobotu 20. července a v sobotu 24. srpna budou vláčky k vidění přímo v provozu. Vstup je zdarma.