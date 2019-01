Prohlédněte si novou výstavu v umělecké kavárně

České Budějovice - V českobudějovické kavárně a galerii Cafe Art uvidíte do konce září výstavu maleb akademického malíře Miroslava Konráda a Lenky Limrové. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 20 h a v sobotu od 10 do 20 h. Vstupné zdarma.