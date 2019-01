Prohlédněte si pop art

od 4. ledna až do 28. února od pondělí do pátku od 8.30 do 18 h a o nedělích od 9 do 12 h.



České Budějovice – V pátek 4. ledna začíná v Jihočeské vědecké knihovně v pobočce Na Sadech v oddělení pro dospělé čtenáře výstava Pop art Jacka Reyese. Trvá do 28. února. Prohlédnout si ji můžete od pondělí do pátku od 8.30 do 18 h a o nedělích od 9 do 12 h.