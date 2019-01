Prohlédněte si portréty hvězd

kdy 10. 10. až 4. 11.: pondělí od 11 do 1 h a od úterý do pátku od 11 do 23 h a o víkendech od 15 do 23 h

kde studentský klub Kampa

České Budějovice - Ve středu 10. října jste mohli na vernisáži výstavy Star face, která trvá až do 4. listopadu, ve studentském klubu Kampa výtvarnici Danu Voštovou. Ta tvoří zejména portréty slavných inspirované komiksem, pop artem či grafitti. Otevřeno je v pondělí od 11 do 1 h a od úterý do pátku od 11 do 23 h a o víkendech od 15 do 23 h.