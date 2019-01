Prohlédněte si prvorepublikový poklad

Muzeum Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou – Ve vltavotýnském muzeu máte do 16. září šanci vidět výstavu Prvorepublikové poklady skříní, truhel a šperkovnic. Vystavované exponáty patří do soukromé sbírky Mileny Drtinové, které doplnilo muzeum sbírkovými předměty. Uvidíte kabelky, flakóny, paraplata a další módu, nebo také přání, pohlednice, telegram a fotografie. Do konce srpna je otevřeno od úterý do neděle od 10 do 17 h, v září od pondělí do pátku od 10 do 16 h a v neděli od 13 do 16 h.