Prohlídku k výročí muzea okomentuje průvodce

V úterý 12. září můžete navštívit Komentovaná prohlídka výstavy k 140. výročí Jihočeského muzea. Procházka muzeem patří k výstavě K poučení a zábavě - 140 let muzea v Českých Budějovicích. Poznáte významné muzejníky díky jejich medailonkům, prohlédnete si dobové dokumenty a korespondenci, budete seznámeni s tehdejšími expozicemi a systémem ukládání sbírek, nahlédnete do stavebních plánů budovy. Muzeum má otevřeno od 9 do 17.30 hodin, zaplatíte 25 Kč.