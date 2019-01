Do poloviny března

Zimní stadion Hluboká nad Vltavou



Hluboká nad Vltavou - V zimních měsících až do měsíce můžete v Hluboké nad Vltavou bruslit na nekrytém zimním stadionu ve sportovním areálu poblíž řeky Vltavy. Pravidelně, pokud to počasí dovolí, brusle můžete nazout pravidelně pátky jod 17 do 18.45 h, soboty 15.30 až 170.15 h, neděle 14 až 15.45 h. Vstupné činí bez rozdílu věku 30 Kč.