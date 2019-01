Průřez tvorbou Káji Saudka

České Budějovice – V českobudějovické Galerii 1 specializované převážně na moderní umění najdete v tuto chvíli prodejní výstavu děl Káji Saudka. Prohlédnete si průřez tvorbou českého malíře a kreslíře komiksů. Můžete si vybrat z pětadvaceti exponátů, mezi nimi najdete limitované tisky, originální kresby nebo originální plátno Káji Saudka. Expozici můžete navštívit ještě do konce července. Otevřeno je v týdnu od 12 do 18 hodin. V sobotu můžete přijít od 9 do 14 hodin.