V pátek 1. 12. přijede do Českých Budějovic zpěvák Albert Černý s kapelou Lake Malawi, která vznikla po rozpadu Charlie Straight. Lake Malawi předskakovali zpěváku Mikovi, 30 Seconds To Mars či The Kooks. Nyní vydali album Surrounded By Light. Koncertovat budou v Café Klub Slávie od 21 h. Vstupné 210 Kč.