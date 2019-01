Novou expozici můžete vidět od 9. ledna v českobudějovickém Domě umění. Robert V. Novák se věnuje především grafickém designu a spolupracuje s nakladatelstvími na uměleckých monografiích. Jeho velkým koníčkem jsou ale literatura a fotografie. Psát neumí, ale příběhy nesou jeho snímky. Jeho fotografie na výstavě nazvané Opustit toto místo uvidíte do 11. února. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 13 a od 13.30 do 18 h.