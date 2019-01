Sedm sester za sedm dní

Jihočeské divadlo

České Budějovice - Muž sedmi sester alias Škvor v podání Ondřeje Veselého se chce stát králem party kamarádů. Jak na to? Musí svést během sedmi dní sedm sester. Úkol je to vskutku náročný, vždyť jedna ze sester je veganka, jiná nenasytná a další třeba neskrývá svou homosexuální orientaci. Sedm sester ve věku osmnáct až čtyřicet let účinkuje v bláznivé dívčí kapela a hlídá je jejich přísná matka. Škvor se ale nevzdá, vsadí na svou výřečnost a šibalský úsměv. Chcete-li vědět, jak bude úspěšný, přijďte ve čtvrtek 5. dubna v 19 h do Jihočeského divadla. Zaplatíte 90 až 260 korun.