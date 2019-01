Senioři hiphopeři

V kulturním klubu Horká vana v Českých Budějovicích v pátek 8. 9. promítají dokumentární film Hiphop erace. Jak už název filmu napovídá, na plátně uvidíte hiphop. Co je ale překvapivé, že v podání seniorů a seniorek, kteří místo pletení ponožek, luštění křížovek a krmení kachen, se chtějí účastnit taneční soutěže, ačkoliv mají všichni kloubní protézu a bude jim k devadesátce. Novozélandští důchodci to chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Promítání začíná v 19.30 hodin, po něm bude následovat diskuze.