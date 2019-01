Seznamovací čtvrtky v knihovně

1. 11. od 10 do 12 nebo od 16 do 18 h

JIhočeská vědecká knihovna, Lidická třída

České Budějovice - Seznamovací čtvrtky se konají v knihovně pravidelně. Další přichází 1. listopadu. V Jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě se seznámíte s databázemi knihovny, online službami a katalogem. Přijďte od 10 nebo od 16 h do druhého patra. Vstupné zdarma.