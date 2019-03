Sloupkař fotil objekty zády

V českobudějovickém klubu Hammond Café najdete do konce měsíce března malou fotografickou výstavu s výmluvným názvem Zády. Sloupkař, fejetonista a vtipálek Jan Flaška, který pořádá festival tvůrčí fotografie Fotojatka, také sám rád fotí. Expozice představuje fotky lidí, kteří se k autorovu objektivu postavili zády. Fotografie Jana Flašky si prohlédnete v otevírací době podniku, tedy v týdnu od úterý až do pátku od 17 do 22 hodin, v sobotu od 18 do 22 hodin. Vstupné zdarma.