Přijďte v úterý 21. 11. do auly Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicícíh na besedu s hlavním architektem města České Budějovice Janem Němcem. Součástí besedy bude promítání ulic a domů z našeho města. Co by ve městě mělo být jinak a co se naopak povedlo? Co by se mělo zachovat? Co zmůže hlavní architekt města? To a mnohé jiné se dozvíte od 17 hodin. Vstupné 50 Kč.