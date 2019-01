České Budějovice - Přijďte ve středu 17. 10. od 18.30 h do Komiks clubu v Českých Budějovicích na promítání filmu A Plastic Ocean pod záštitou Greenpeace. S ním se ponoříte do hlubin oceánů. Film se zaměřuje na téma znečištění oceánem odpadky. Do budoucna by tam mohlo plavat víc "bordelu" a odolného plastu než ryb. Film režíroval novinář Craig Leeson spolu s Tanjou Streeter, ekologickou aktivistkou a potapěčkou.