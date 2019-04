Spisovatelka Olga Stehlíková představí svou tvorbu

V rámci celorepublikové akce Spisovatelé do knihoven, která představuje v knihovnách po republice české oceňované autory, přijede do Českýoch Budějovic Olga Stehlíková. Básnířka, literární kritička, redaktorka a editorka se věnuje jak poezii, tak próze. Za debutovou sbírku Týdny obdržela cenu Magnesia Litera za poezii. Nyní bude vydávat dva básnické rukopisy. Ze své tvorby bude číst v pondělí 15. dubna od 18.30 h, následovat bude diskuze. Přijďte do Jihočeské vědecké knihovny do 1. patra. Vstupné zdarma. Akce není určena jen pro čtenáře knihovny.