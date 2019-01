Staňte se Harry Potterem

České Budějovice – Pošlete děti do Bradavic. Budou nadšené z toho, že mohou prožít týden ve škole čar a kouzel. Hned v pondělí 16. července je rozdělí Moudrým kloboukem do kolejí nebo budou soutěžit o školní pohár jako jejich brýlatý čarodějnický hrdina. Příměstský tábor s angličtinou na téma Harry Potter se koná v českobudějovické jazykové škole Akai Kiku v Kněžskodvorské ulici. Tento tábor je určen pro děti ve věku 8 až 14 let. S účastníky bude mluvit jazyková lektorka i rodilá mluvčí.