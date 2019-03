Steampunk na fotografiích

Až do 30. května najdete v kavárně Davidův bufík v předsálí Malé scény v DK Metropol autorskou výstavu fotografií Za hranici nevšedna. Pedstavuje trojici fotografů Veroniku Pilařovou, Tomáše Bajera a Jindru Prokeše. Své snímky ve stylu steampunku pořídili převážně ve staré čistírně odpadních vod v pražské Bubenči. Seznámí vás se steampunkovou komunitou. Otevřeno je vždy v úterý, ve středu od 10 do 15 a od 18 do 22 h, ve čtvrtek a v pátek od 10 do 16 h a v neděli od 14 do 17 h.