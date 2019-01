České Budějovice - Pravidelně až do konce března můžete navštívit veřejné bruslení v Budvar aréně. Brusle nazujete středy od 17 do 19 h, soboty a neděle od 16 do 18 h. V případě prázdnin od 1. do 9. února se bruslí denně od 16 do 18 h. Vstupné za děti je 30 Kč, dospělí s bruslemi zaplatí 40 Kč, doprovod bez bruslí zaplatí 30 Kč. Na místě je možné nechat si nabrousit brusle, půjčovna bruslí na místě není.