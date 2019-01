Švestky, jarmark a kapela

od 11. do 13. 10. od 9 do 17 h



České Budějovice - Od čtvrtka 11. 10. až do soboty 13. 10. si můžete vychutnat atmosféru již tradičních podzimních Šestkových trhů, které vyrostou na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Na 125 stánků nabídne řemeslné výrobky a ručně vyráběné zboží, u některých uvidíte i ukázku řemesla nebo ochutnáte dobroty z podzimních surovin. Dění na náměstí doprovodí živá hudba. Ve čtvrtek od 15 do 17 hodin vystoupí kapela Kameňáci, v pátek od 15 do 17 hodin zahraje Country Rebels CB, v sobotu od 10 do 12 hodin Dudlajda a odpoledne si mohou návštěvníci trhů od 14 do 16 hodin poslechnout Šumavskou osmičku.