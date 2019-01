Svou knihu vám podepíše sloupkař Deníku



České Budějovice – V pátek 11. 5. se koná autogramiáda oblíbeného sloupkaře Českobudějovického deníku Jana Flašky, který před nedávnem vydal to nejlepší ze svých sloupků a fejetonů za deset let v knize Za každou cenu. Texty psal pro Deník, časopis Semtam (dnes Milk&Ho- ney) a Český rozhlas. Přijďte v 17 hodin do nového knihkupectví Kosmas v budově Beseda. Zábava pak bude pokračovat v Literární kavárně Měsíc ve dne.