Tábor pro tvořivce a vědátory

30. 7. až 3. 8. od 8 do 16 h

Ateliér Tvor

České Budějovice - Pro malé tvořivce všeho druhu od osmi do čtrnácti let je určen příměstský tábor Hraví vědátoři českobudějovického ateliéru Tvor. Děti čekají nejen pokusy nejen vědecké. Budou moci experimentovat, bádat a být kreativní. Budou se potýkat s úkoly a zajímavými překážkami. Kromě ateliéru Tvor v Českých Budějovicích se děti podívají i do areálů Kláštery Český Krumlov. Už druhý běh začíná v pondělí 30. července a končí v pátek 3. srpna. Děti na táboře budou trávit čas od 8 do 16 hodin. Zaplatíte 2700 korun. V ceně jsou svačiny i obědy.