Tajemství má každý

Co by se stalo, kdyby všichni věděli o vašich mailech, telefonátech a smskách? To zjistí parta přátel na společné večeři. Rozhodnout se zahrát si zábavnou hru s telefony na stolech. Po celý večer mají telefonáty na hlasitý odposlech, zprávy si čtou nahlas. I ten, kdo si myslí, že nemá co skrývat, může mít nakonec kostlivce ve skříni. Přežije tento večer přátelství, manželství a partnerské vztahy? Italsko-francouzský snímek Naprostí cizinci režíroval Paolo Genovese. Komedii hrají v českobudějovickém kině Kotva v úterý 12. 9. ve 20 h. Zaplatíte 130 Kč.