Tématem bude fyzika a Feynman

Horká vana

České Budějovice - Další Science Café, série přednášek o vědě pro laickou veřejnost, přichází s tématem Richard Feynman, fyzik a nositel Nobelovy ceny. Přednáška připomene sto let od jeho narození. Řeč bude o kvantové fyzice, co je to QED či jak učit fyziku. Slova se ujme Pavel Cejnar z Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity. Přednáška se koná ve středu 30. 5. v 17.30 h v Horké vaně.