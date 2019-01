Tereza z Davle vystavuje na Hluboké

V Hluboké nad Vltavou právě nyní vystavuje v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie fotografka ženských aktů Tereza z Davle, která už pět let pobývá v Českém Krumlově. Právě odtud a z okolí jsou ženy, které jí stály modelem. Fotografka pořizuje analogové fotografie, které nejsou tak obvyklé. Na výstavě Neue Mädchen uvidíte kromě starších snímků také fotografie z posledních let, z nichž některé z nich vznikly právě pro tuto expozici. Otevřeno je denně od 9 do 16 hodin. Zaplatíte 80 Kč.