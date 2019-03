Tma a fotky ze služebních cest

České Budějovice – V pátek 8. března v 18.30 h začínají v českobudějovickém kině Kotva vernisáží dvě fotografické výstavy. Fotograf Jan Vrba fotil tmu a „písně noci“ po barech a hudebních klubech. Výsledek si prohlédnete na výstavě Černou, kde najdete snímky z let 2014 až 2019 focené pro hudební magazín Full Moon a web Fullmoonzine.cz. Výstava Please do not disturb Tomáše Bláhy z Pardubic představuje snímky ze služebních cest či přespání v cizích městech. Pořídil je v rozmezí let 2017 až 2019. Trvají do 18. dubna.