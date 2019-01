Trnitá cesta do luxusního podniku

Divadlo U Kapličky

České Budějovice - Tři fasádníci, nevzdělanci, kteří mluví tak, jak jim zobák narostl, chtějí do lepší společnosti. Večer, který stráví v luxusním podniku, ale nedopadne podle jejich představ. Proto podstoupí trnitou cestu příprav na jeden večer, kdy v restauraci Diplomat Grill zazáří. Učí se vystupovat, jíst jako lidi, mluvit na úrovni a hodlají si nastudovat tematické okruhy, aby byli schopni konverzovat. Večer prožijí ve společnosti tří krásných dam, avšak netuší, že dívky ve skutečnosti lehkých mravů mají za sebou podobné přípravy jako oni. Podle stejnojmenné filmové předlohy a dřívější adaptaci připravil představení divadelní spolek J. K. Tyl v nastudování Jindřicha Šupitara. Přijďte ve čtvrtek 19. 4. v 19 h do Divadla U Kapličky. Zaplatíte 120 Kč.