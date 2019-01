Učení hrou - minigolfem v galerii

České Budějovice - Unikátní golfové minihřiště najdete do 6. ledna v prvním patře Galerie Mariánská v Českých Budějovicích.Ze Sladovny Písek se sem před měsícem přesunulo 10 jamek, které vytvořili čeští výtvarníci. Pro České Budějovice přibyly další dvě. Umělci je vyrobili z různých materiálů, neměli zadané žádné společné téma. Jediný požadavek byl, aby jamky byly neobyčejné. Součástí jedné dráhy je třeba záchodová mísa, součástí jiné dětský pokoj, na další najdete králíky z klobouku. Cílem není, aby někdo zvítězil, ale aby si vyzkoušel minigolf a to, jak se pohybuje míček na různých materiálech. Expozici, něco mezi interaktivním hřištěm a uměleckým dílem, připravila Karey Rawitscher. Dále na ní spolupracovali umělci Marie Hlad, Jakub Grec, Petr Brožka, Jan Hrubeš, Petr Popelka, Lukáš Urbanec, Richard Fischer, Lukáš Kalivoda, Lukáš Zahradník, Pavel a Věra Liškovi. Dospělí mohou přijít v pátek a v sobotu od 18 do 22 h. Školní skupiny po objednání.