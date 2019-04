Učili se pod vedením umělce

V současné době najdete v českobudějovické kavárně Café Art v Kněžské ulici výstavu prací studentů výtvarných kurzů umělce Jaroslava Platila. Ten zájemce učí svému řemeslu a technice ve svém Ateliéru Česká 20 v České ulici. Jak zvládli studenti malování či kresby převážně podle předlohy slavných děl, si můžete prohlédnout zdarma třeba u kávy s přáteli v otevírací době kavárny od pondělí do pátku od 9 do 20 hodin nebo v sobotu od 10 do 20 h. V neděli má kavárna zavřeno.