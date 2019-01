Udělejte radost někomu jinému

OD 12. prosince od 8 do 16 h

kde kavárna Matice, Český rozhlas České Budějovice, organizace Fokus

České Budějovice – Sbírka nechtěných vánočních dárků začala už v minulém roce po Vánocích. Nosit je můžete ale až do 12. ledna. Dárky, které vám neudělaly radost, nelíbí se nebo nehodí, ale přesto je nechcete vyhodit, můžete darovat klientům organizace Fokus, jejíž klienti s duševním postižením mají často invalidní důchod a s přivýdělkem jejich příjem není dostačující. Nepoškozené věci můžete zanést např. do kavárny Matice, na recepci Českého rozhlasu či do organizace Fokus.