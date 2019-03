Umělec slaví 75 let, tak vystavuje

V radniční výstavní síni začíná v úterý 12. břzena nová výstava. Prohlédnete si více jak pětadvacet obrazů malíře Josefa Synka, který slaví 75. narozeniny. „Nemám rád oslavy, ale v 75 letech jsem si řekl, že by to mohl být dobrý důvod si zavystavovat,“ říká letošní jubilant, který maluje každý den. Své dílo charakterizuje jako „malování mezi naivním a moderním. Prohlédnete si je do 5. dubna. Otevřeno je pondělí, středa od 9 do 17 h, úterý, čtvrtek, pátek od 9 do 16 h a v sobotu od 9 do 13 h. Vstup zdarma.