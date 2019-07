Výstavu Umění a móda najdete až do konce prázdnin v lišovském muzeu F. M. Čapka. Fotografie vystavuje Veronika Pilařová, Jana Kohoutová představuje svou autorskou módu, Josef „Pepíno“ Balek a Jaroslav Platil vystavují obrazy. Otevřeno je pondělí a středa od 9 do 11 a od 12 do 17.30 h; v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11 a od 11.30 do 15.30 h; pátek od 9 do 11 a od 11.30 do 13.30 h.