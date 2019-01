Umění ve městě ještě nekončí

Až do konce měsíce můžete vidět v ulicích města České Budějovice sochy dvanácti současných umělců. Mezi nimi uvidíte dílo Michala Gabriela, Miloslava Fekara, Zdeňka Ruffera Odreje4 či Michala Trpáka. Jděte se podívat k Hotel Budweis, na slepé rameno Malše, na Sokolský ostrov, k Vodárenské věži, na Zátkovo nábřeží, na náměstí Přemysla Otakara II., do Galerie Mariánská, do restaurace Naše farma, na Zlatý most, na dvorek Wortnerova domu, na Lannovku či pod Černou věž. Letos se koná výstava Umění ve městě už podesáté.