Uvidíte abstraktní umění Moniky Immrové

Do 7. října můžete navštívit novou výstavu Domu umění s názvem Monika Immrová - Členění. Uvidíte abstraktní umění, které více než před sto lety překročilo zažité hranice. Kurátor Jakub Lipanský říká: "U některých jeho obrazů nelze ubrat ani přidat vůbec nic, aniž by se celá stavba obrazu nezhroutila nebo se zcela nezměnilo jeho působení. A takové věci má i Monika. I u těch (nebo právě u těch) maximálně oproštěných a redukovaných kompozic je nesmírně silně obsaženo právě to jediné a nejcennější, co může umělec nabídnout. Sebe sama." Otevřeno je od 10 do 13 a od 13.30 do 18 hodin. Vstupné je zdarma.