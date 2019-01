Uvidíte filmy nejen studentů



České Budějovice – V sobotu 24. listopadu končí 8. ročník dvoudenního Filmového festivalu Černá věž, který se koná v Českém rozhlase České Budějovice. Od 13.30 do 19 h uvidíte přehlídku toho nejlepšího z filmové tvorby studentů, amatérů a nezávislých tvůrců. Čekají na vás dramata, dokumenty a odlehčené filmy. V pauze mezi promítáními, nebo pokud nebudete chtít sedět v sále, si vyberte něco z doprovodného programu. Například od 15 do 20 h si můžete zkusit dabovat postavy ze Star Wars se zkušenými dabéry z firmy Fénix ProDabing. Letošní ročník je totiž zaměřený na sci-fi témata. Od 15 do 20 h vyzkoušíte také virtuální realitu. V minikině pro dva si můžete dát desetiminutové rande. Dále vás čekají sci-fi výstavy. Vstupným 80 Kč přispějete na děti z Centra Bazalka.