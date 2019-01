Uvidíte, jak se rodí ležák Budweiser Budvar

Budějovický Budvar, n. p. má pro milovníky chmelového moku dveře otevřené, aby se přišli podívat, jak se snoubí dlouholetá tradice s moderní technologií, jejímž plodem je světoznámý, originální prémiový ležák Budweiser Budvar. Na hodinové prohlídky pivovaru s ochutnávkou je potřeba se objednat. Bez domluvy lze přijít na 14. hodinu. Od 1. března do 31. prosince se konají od pondělí do neděle mezi 9. a 17. hodinou a od 1. ledna do 28. února rovněž od 9 do 17 hodin, ale jen od úterý do soboty, tzn. že neděle a pondělí je zavřeno.