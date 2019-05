Uvidíte, že děti si vyhrají všude

Do světa dětí můžete nahlédnout v kavárně kina Kotva, kde se až do neděle 30. června koná výstava Nevyřčené hry. Děti si z každého prostoru dokáží vytvořit hrací plochu, bojiště, realitu přetváří ve vlastní vnitřní svět. A to uvidíte na fotografiích, které během pěti let pořídil Marek Matuštík. Některé snímky jsou nové, jiné už diváci mohli vidět v jeho stejnojmenné knize. Najdete na nich třeba autorovy syny Kristiana a Vítka, kteří jsou dnes již v pubertě, nebo jejich bratrance.