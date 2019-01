V divadle se seznámíte s otcem otáčka

do 31. prosince, přístupné vždy hodinu před představením, tj. tak od 18 do 21 h



České Budějovice - Až do konce roku můžete ve foyer Jihočeského divadla navštívit výstavu Joan Brehms, zaměřenou na otce otáčivého hlediště, divadelního architekte, ale i malíře, zkrátka renesanční osobnost. Kromě jeho tvorby před příchodem do Čech, která u nás není příliš známá, uvidíte i návrhy přímo pro Jihočeské divadlo, kde působil, nebo jeho obojživelný vůz stojící před divadlem. Výstava je přístupná vždy hodinu před představením.