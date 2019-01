V důchodu malují obrazy

České Budějovice - Do konce května uvidíte v 1. patře DK Metropol výstavu studentů Vzdělávání III. věku Akademie umění a kultury České Budějovice. Po dva roky docházeli na kurz malování ZUŠ B. Jeremiáše. Svá díla na expozici Art of 55+ vystavují do konce května. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 17 h.