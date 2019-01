V Hopsáriu se děti zabaví na celý den



Vezměte své děti do českobudějovického Hopsária, kde mohou strávit celý den v prostředí vhodném pro děti. Mohou vybírat z atrakcí jako je žralok, do jehož útrob se mohou podívat, nafukovací loď, velikánská prolézací věž, dopravní hřiště, sjezdovka, kde si užijte zimní sporty uvnitř v teple, trampolíny, lezecká stěna nebo farma pro batolata. Základní vstupné pro děti od 10 do 19 h na celý den je 199 Kč a pro dospělého 139 Kč. Pokud v Hopsáriu strávíte čas od 17 do 19 h, za dítě zaplatíte 159 Kč a za dospělého 99 Kč. Otevřeno je v týdnu od 12.30 h do 19 h. V soboty, neděle a svátky můžete přijít už od 10 h.