V knihovně si děti zapátrají

V Jihočeské vědecké knihovně v pobočce Vltava v Českých Budějovicích zažijí vaše děti dobrodružství. Při bojovce budou pátrat po zloději knih, který pobočku vykradl. Děti budou luštit záhadu století, se kterou si neví rady ani slavný detektiv Sherlock Holmes. Pátračka se koná ve čtvrtek 21. února od 14 do 18 hodin. Je možné přijít a zapojit se do pátrání kdykoliv odpoledne, není potřeba přijít hned na druhou hodinu. Akce Velká knižní loupež se mohou zúčastnit i zájemci, kteří nemají průkazku do knihovny.

Vstupné je zdarma.