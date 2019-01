Přijďte dnes do českobudějovické galerie Mariánská na novou výstavu Žeravica 4 (Žhavý popel), kde uvidíte dílo čtrnácti výtvarných umělců, jež spojuje kritický pohled na dnešní svět. Výstava výtvarníků, kteří používají netradiční metody, je sama experimentem. Expozici si prohlédnete do konce září. Otevřeno je denně mimo pondělí od 11 do 18 hodin. Zaplatíte 70 Kč.