V muzeu zažijete retro noc

Jihočeské muzeum, České Budějovice – Jihočeské muzeum připravilo na dnešní večer lákavý program. Retro muzejní noc od 14 do 22 h vás zavede do dob minulých. Děti si zahrají deskové hry 60. až 80. let nebo si vyrobí papírové hračky. Na výstavě Retrohrátky, kde uvidíte sbírku hraček ze 60. až 80. let, převážně panenek, shlédnou pohádky z Národního filmového archivu. Dospělé čeká módní přehlídka dobového oblečení, retrodiskotéka nebo jazz a swing. Česká vás také ohňová show a chůdaři.