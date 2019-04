Před pár dny začala v Městské galerii v Týně nad Vltavou výstava českobudějovického ilustrátora, grafika a karikaturisty Václava Johanuse s názvem Václav Johanus: Nic není nemožné. Na výstavě uvidíte současná díla, převážně kresby, grafiky, ilustrace i koláže autora, který působí od 60. let, z posledních tří roků určena pro děti i dospělé. Přijít můžete do 19. května. Otevřeno je od úterý do neděle od 13 do 17 h.