Vánoce s mašinkami

České Budějovice - Od čtvrtka 27. prosince do soboty 29. prosince můžete navštívit vánoční výstavu mašinek a nahlédnout do miniaturního světa železnice. Uvidíte malé modely vozidel, krajiny a všeho kolem železnice. Prohlédnete si 5 modelových kolejišť v různých měřítkách s více než 400 metry kolejí, 50 soupravami, stovky vystavených modelů, atd. Výstava je určena nejen pro děti. Najdete ji v klubovně Klubu železničních modelářů České Budějovice na Lidické třídě č. p. 1123. Otevřeno je od 10 do 17 h. Ve čtvrtek a v pátek navíc bude od 17 do 19 h večerní ježdění. Vstupné dobrovolné.